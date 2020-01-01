На сегодня в Центре занятости зарегистрировано вдвое меньше вакансий, чем в прошлом году.

В Центре занятости рассказали об уровне зарплат на рынке труда Скриншот

18% всех вакансий, зарегистрированных на сегодня в Государственном центре занятости, предлагают минимальную зарплату. Об этом в эфире Украина 24 сообщила и.о. директора ГЦЗ Юлия Жовтяк.

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По ее словам, сейчас в центре занятости зарегистрировано меньше вакансий, чем в прошлом и позапрошлом годах.

“В мире кризис. На сегодня у нас меньше вакансий, чем в прошлом и позапрошлом году. Сегодня в Государственной службе занятости 53 тыс. вакансий. В прошлом году их было вдвое больше“, – сказала чиновница.

При этом, по словам Жовтяк, почти треть зарегистрированных вакансий предлагают зарплату, приближающуюся к средней по Украине.

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“Есть и положительные примеры. 32% вакансий - зарплаты 8-10 тысяч гривен. Более 13% вакансий - это зарплата более 10 тысяч гривен. Есть вакансии на 15, 20 и 30 тысяч гривен“, - рассказала Жовтяк.

Напомним, что по данным Службы занятости количество безработных в Украине за год выросло на 76%.