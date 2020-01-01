"Голубое топливо" подешевело еще на 5,9%.

Нафтогаз снизил цену на июньский газ для населения и тепловиков depositphotos.com

Оптовая цена природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 года составит 2,142 грн/куб. м. Об этом сообщается на сайте НАК “Нафтогаз Украины“.

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Уточняется, что цена указана без учета НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов.

Таким образом, цена газа для населения и компаний-производителей тепла в июне 2020 года будет на 5,9% ниже, чем в мае. Тогда энергоресурс стоил 2,276 грн/куб. м.

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Как известно, нормы потребления газа для украинских домохозяйств без счетчиков в ближайшее время расти не будут. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Напомним, что в начале июня в Минэнерго заявили о возможном повышения платы за газ путем повышения нормы потребления для пользователей без счетчиков.