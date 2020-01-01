Пенсия украинцам будет назначаться автоматически: Подробности

С начала работы сервиса анкеты-заявления уже подали 356 будущих пенсионеров.

Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Читай также: Украинцам профинансировали почти две трети пенсий за июнь

“Услуга будет предоставляться средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами“, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

заполнить атрибуты анкеты-заявления;

добавить сканированные копии документов;

подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

Читай также: Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

По данным Минсоцполитики, с начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления уже подали 356 будущих пенсионеров.

“В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система.