Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пенсия украинцам будет назначаться автоматически: Подробности

Комментариев: 0
С начала работы сервиса анкеты-заявления уже подали 356 будущих пенсионеров.
Пенсия украинцам будет назначаться автоматически
Пенсия украинцам будет назначаться автоматически
depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Читай также: Украинцам профинансировали почти две трети пенсий за июнь

“Услуга будет предоставляться средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами“, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • заполнить атрибуты анкеты-заявления;
  • добавить сканированные копии документов;
  • подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

Читай также: Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц

По данным Минсоцполитики, с начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления уже подали 356 будущих пенсионеров.

“В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система.

Поделись:
Теги: пенсии, Минсоцполитики, Пенсионный фонд, начисление пенсии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь