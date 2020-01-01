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На что украинцы тратят больше всего денег: Данные Госстата

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Больше половины семейного бюджета уходит на питание и "коммуналку".
На что украинцы тратят больше всего денег: Данные Госстата
На что украинцы тратят больше всего денег: Данные Госстата
depositphotos.com

В первом квартале 2020 года 40% потребительских расходов украинских домохозяйств было направлено на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Согласно информации ведомства, на втором месте среди расходов украинцев идет оплата жилья, воды, газа и других видов топлива - 16,3%.

Далее в списке расходов украинцев в первом квартале 2020 года оказались транспорт - 8,5%, алкоголь, табачные изделия и наркотики - 7,1%, здравоохранение - 6%, одежда и обувь - 4,7%.

На что украинцы тратят больше всего денег: Данные Госстата
На что украинцы тратят больше всего денег: Данные Госстата
ukrstat.gov.ua

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В данных Госстата не учитывались оккупированные территории АР Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что во втором полугодии 2020 года минимальная зарплата в Украине будет повышена более чем на 500 гривен, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Теги: семейный бюджет, расходы, Госстат
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