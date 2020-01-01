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Потребительские настроения украинцев - на докарантинном уровне: Исследование

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Ожидания украинцев относительно личного материального положения улучшились.
Потребительские настроения украинцев - на докарантинном уровне: Исследование
Потребительские настроения украинцев - на докарантинном уровне: Исследование
depositphotos.com

Потребительские настроения украинцев в мае 2020 года сравнялись с мартовским показателем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Info Sapiens.

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Согласно его результатам, индекс потребительских настроений в мае составил 76,3 п., что на 10,1 п. больше, чем в апреле.

Больше всего выросли такие составляющие индикатора, как индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года.

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“Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина. В то же время оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинний уровень“, - отметили аналитики агентства.

Напомним, согласно данным одного из соцопросов больше 80% украинцев считают, что авто должно быть в каждой семье.

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Теги: потребительские настроения, покупательная способность, материальное положение
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