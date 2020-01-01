В случае продления спецобязательств Нафтогаза продавать газ для населения по льготной цене один из пунктов меморандума с МВФ будет не выполнен.

Запуск рынка газа для населения может быть отложен на месяц - НКРЭКУ depositphotos.com

Кабинет министров Украины может на один месяц продлить спецобязательства НАК “Нафтогаз Украины“ продавать газ для населения по льготной цене. Об этом заявил председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, сообщает Экономическая правда.

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По его словам, в таком случае Украиной будет не выполнен в срок один из пунктов меморандума с Международным валютным фондом.

Тарасюк пояснил, что де-юре до отмены публичных спецобязательств Нафтогаза остается всего неделя, однако сегодня “единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения“.

“Сейчас говорится, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решаются проблемы (с запуском рынка газа. - Ред.) хотя бы частично. Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о гарантированных поставщиках, но сейчас уже об этом никто не говорит“, - сказал глава НКРЭКУ.

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По словам Тарасюка, отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.

“Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки“, - добавил Тарасюк.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями. Договоренность состоялась в рамках запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка газа для населения.