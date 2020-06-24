Сколько стоит липосакция в Украине после карантина - СМИ

Цена процедуры - $2 тыс за зону размером с ладонь.

Сколько стоит липосакция в Украине после карантина depositphotos.com

У украинских пластических хирургов прибавилось работы - все больше девушек обращаются за услугой липосакции. Обычно она популярна весной. Но во время жесткого карантина подобные операции были запрещены, сообщает ТСН.

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Цена липосакции - $200 за зону. По словам хирургов, это плоскость размером с ладонь. Врачи называют такие операции несложными. Однако добавляют: как и при любом операционном вмешательстве предусмотреть все невозможно.

Недовольных результатом операции пациентов немало. При этом доказать врачебную ошибку в случае с липосакцией практически не возможно, ведь о рисках врачи предупреждают на первой консультации. Непосредственно перед операцией пациент подписывает договор, в котором указывает, что осознает свои действия.

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Поэтому медики рекомендуют перед тем, как лечь под хирургический нож, не соблазняться на дешевые предложения и проанализировать, насколько нужна процедура липосакции.

Напомним, что жительница Британии вследствие неудачной липосакции едва не лишилась ног.