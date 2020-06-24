В "Слуге народа" предлагают снова отменить акциз на растаможку "евроблях"

В Верховную Раду внесли проекты изменений в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы.

Верховной Раде Украины предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года. Три законопроекта с соответствующими изменениями в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы внесли на рассмотрение парламента более 40 народных депутатов от фракции “Слуга народа“, сообщает Экономическая правда.

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Согласно предложенным новациям, налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (т. е. произведенные до 1995 года) и происхождением из страны-агрессора.

При этом законопроектами предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на “еврономерах“, которые уже находятся на территории Украины. Так, в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, однако при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс грн в госбюджет.

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Также авторы законопроектов предлагают освободить от уплаты акциза в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (грузовой автомобиль полной массой до 3,5 тонны, автобус, прицеп) для личного пользования.

Кроме того, эту категорию граждан предлагается освободить от уплаты НДС при ввозе авто при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты и транспортное средство не произведено страной-агрессором.

Напомним, что в Украине заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей.