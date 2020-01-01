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Максимальную сумму "анонимного" перевода денег в Украине могут увеличить

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Нардепы предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента до 25 тысяч гривен.
Максимальную сумму "анонимного" перевода денег в Украине могут увеличить
Максимальную сумму "анонимного" перевода денег в Украине могут увеличить
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Верховной Раде Украины предлагается увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение парламента 22 народных депутата от фракции “Слуга народа“.

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Документом, в частности, предлагается внести изменения в закон о финмониторинге, вступившего в силу 28 апреля 2020 года. В соответствии с этим законом максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен.

По мнению авторов нового законопроекта, введенные изменения создали “значительные неудобства для простых граждан“.

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Целью принятия закона, по мнению парламентариев, является “защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины“.

Напомним, что 28 апреля 2020 года в Украине вступили в силу новые правила осуществления денежных переводов, требующие идентификации плательщиков и получателей.

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Теги: финмониторинг, денежный перевод, платежи
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