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В апреле переводы заробитчан в Украину существенно уменьшились - НБУ

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По итогам четырех месяцев 2020 года трудовые мигранты перевели в Украину $3,7 млрд.
В апреле переводы заробитчан в Украину существенно уменьшились - НБУ
В апреле переводы заробитчан в Украину существенно уменьшились - НБУ
depositphotos.com

В апреле 2020 года трудовые мигранты перевели в Украину $826 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Согласно информации регулятора, в апреле заробитчане перевели в Украину на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года и на 20,3% меньше, чем в феврале 2020 года.

В то же время по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в Украину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4% - до $3,7 млрд.

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Также в Нацбанке сообщают, что за первые четыре месяца этого года средства в Украину поступали с помощью таких операций:

  • через неформальные каналы – $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов);
  • через контрсчета банков – $1,4 млрд (37,7%);
  • через международные платежные системы – $0,7 млрд (19,2%).

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Кроме того, по данным регулятора, на протяжении 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.

Напомним, что, по данным Нацбанка, украинцы стали чаще искать работу за рубежом.

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Теги: заробитчане, денежные переводы, трудовые мигранты
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