Предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные трудности.

В Украине 10% потребительских кредитов могут стать неработающими - НБУ depositphotos.com

Более 10% потребительских кредитов в Украине могут стать неработающими из-за кризиса. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2020 года.

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В НБУ отмечают, что снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков.

“Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности“, - говорится в отчете.

В Нацбанке прогнозируют, что подобная тенденция будет реализовываться в течение следующих нескольких кварталов, и рекомендуют банкам своевременно формировать резервы.

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“Чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов НБУ планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года“, - говорится в отчете регулятора.

Напомним, что в Украине по состоянию на 15 июня 2020 года по госпрограмме “Доступные кредиты 5-7-9%“ уже выдано 639 займов на общую сумму 404,76 млн грн.