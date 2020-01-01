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Сумма выданных украинцам "теплых кредитов" перевалила за полмиллиарда

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Только за прошедшую неделю населению и ОСМД было предоставлено более 75 миллионов гривен таких займов.
Сумма выданных украинцам "теплых кредитов" перевалила за полмиллиарда
Сумма выданных украинцам "теплых кредитов" перевалила за полмиллиарда
Госэнергоэффективности

С начала действия государственной программы в 2020 году банки выдали населению и ОСМД “теплых кредитов“ на общую сумму более 600 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

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Согласно сообщению, только за прошедшую неделю украинцам было предоставлено более 75 миллионов гривен таких займов.

В частности, более 53 миллионов гривен были предоставлены на энергоэффективные мероприятия в частных домах. Еще более 20 миллионов гривен получили ОСМД и жилищно-строительные кооперативы. Около 1,8 миллионов гривен выдано домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

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“В общей сложности, с начала действия программы в 2020 году уже более 57 тысяч семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн “теплых кредитов“, - уточнили в Госэнергоэффективности.

Напомним, что в мае 2020 года банки выдали более 330 миллионов гривен “теплых кредитов“ для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.

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Теги: энергоэффективность, теплые кредиты, госэнергоэффективности, ОСМД, утепление дома
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