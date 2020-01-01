В Украине грядет новое повышение штрафов за превышение скорости: Детали

В министерстве внутренних дел инициируют поднятие верхнего порога штрафа.

Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект, предусматривающий значительное повышение штрафов за превышение скорости. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, нынешние суммы штрафов не способствуют уменьшению количества нарушений украинскими водителями скоростного режима.

“Если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил больше чем на 50 км/ч.

Также, по словам Геращенко, он выступает за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

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“У нас некоторые главы госкомпаний, к примеру, получают по 10 миллионов гривен. Если штраф будет в 2% от дохода - это уже 200 тысяч гривен за превышение скорости. И тогда это будет серьезно, и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем“, - сказал замминистра.

Напомним, что в Патрульной полиции рассказали, какие существуют способы оплаты штрафов за нарушение скоростного режима на дорогах.