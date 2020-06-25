Долги по "коммуналке": в Минрегионе развенчали популярные мифы

Наталья Хоцяновская разъяснила спорные моменты законопроекта по погашению задолженностей за услуги ЖКХ.

Принятие законопроекта, усиливающего ответственность за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, не повлечет за собой конфискацию жилья должника. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

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По ее словам, такие действия противоречат действующему Закону “Об исполнительном производстве“.

“В случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 это 94460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется“, - пояснила чиновница.

Второй популярный миф - обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации.

Также замминистра опровергла информацию о том, что в связи с принятием нового закона в первую очередь пострадают малоимущие украинцы.

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“Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов“, - уточнила Хоцяновская.

Напомним, что штрафы за долги по оплате коммунальных услуг в Украине могут увеличиться. Соответствующий проект закона зарегистрирован в Верховной Раде.