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Долги украинцев по "коммуналке" перевалили за 63 млрд грн

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Больше всего украинцы задолжали за газ и отопление.
Долги украинцев по "коммуналке" перевалили за 63 млрд грн
Долги украинцев по "коммуналке" перевалили за 63 млрд грн
depositphotos.com

По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн. Об этом изданию “Урядовый курьер“ сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

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По ее словам, задолженность украинцев за услуги ЖКХ распределилась следующим образом:

  • газ - 25,5 млрд грн;
  • электроснабжение - 5,9 млрд грн;
  • услуги по отоплению помещений - 20 млрд грн;
  • холодное водоснабжение - 5 млрд грн;
  • содержание домов и придомовых территорий - 4,9 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов - 1 млрд грн.

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По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности призван зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 3613. Документом, в частности, предусматревается обязательная реструктуризация долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.

Напомним, что в первом квартале 2020 года оплата украинцев за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) составляет 87,2%, что на 10% выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минрегиона.

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Теги: долги за коммуналку, Минрегион, коммунальные услуги
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