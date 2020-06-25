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Украинцев предупредили о наказаниях за нарушения карантинных правил

Комментариев: 1
Правительство начало акцию по наложению штрафов, наказывают преимущественно учреждения-нарушителей.
Украинцев предупредили о наказаниях за нарушения карантинных правил
Украинцев предупредили о наказаниях за нарушения карантинных правил
Урядовий портал

Кабинет министров предупреждает украинцев о наказаниях за нарушение правил карантина. Об этом во время внеочередного заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Если мы хотим уберечь экономику страны от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить такие карантинные ограничения, как это было в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать требования адаптивной модели карантина - маски, дезинфекция, социальная дистанция“, - сказал Шмыгаль.

По его словам, с понедельника правительство начало акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения.

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“Но уважаемые граждане, мы будем усиливать контроль за соблюдением социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционных мероприятий. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании.“, - предупредил премьер.

Напомним, что Кабинет министров опубликовал текст постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

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Теги: Шмыгаль, карантин, маски, штрафы, дистанция
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
hyerwwser    25.06.2020, 17:11
Оценка:  -21
hyerwwser
С такими"успехами"нашей власти,карантин продлится минимум до конца этого года.
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