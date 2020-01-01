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Треть украинских семей получают госпомощь на оплату "коммуналки" - Минрегион

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На выплату льгот и субсидий в бюджете-2020 предусмотрено 39 млрд грн.
Треть украинских семей получают госпомощь на оплату "коммуналки"
Треть украинских семей получают госпомощь на оплату "коммуналки"
depositphotos.com

Государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Об этом в интервью изданию “Урядовий кур'єр“ сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

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По ее информации, 1,8 миллиона домохозяйств получают льготу и 3,2 миллиона - субсидию на оплату услуг ЖКХ. При этом в бюджете-2020 на эти выплаты предусмотрено 39 миллиардов гривен.

Замминистра напомнила, что в случае, если человек продолжает накапливать задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплату льготы или субсидии ему могут приостановить. В то же время до 97% украинцев, получающих такую помощь, по словам Хоцяновской, долгов за “коммуналку“ не имеют.

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Также чиновница сообщила, что 9,9 миллионов домохозяйств, которые не получают государственную помощь либо не пользуются этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, согласно решению Кабмина украинцы могут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца.

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Теги: жилищно-коммунальные услуги, субсидии, Минрегион
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