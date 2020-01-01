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Псевдосоветник президента и "генерал СБУ" вымогали у украинца 1,1 млн грн

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Самозванцы требовали деньги в качестве погашения несуществующего долга.
Псевдосоветник президента и "генерал СБУ" вымогали у украинца 1,1 млн грн
Псевдосоветник президента и "генерал СБУ" вымогали у украинца 1,1 млн грн
dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало псевдосоветника президента Украины и “генерала СБУ“, которые требовали у гражданина 1,1 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте ГБР.

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Согласно сообщению, правоохранители задержали трех человек, которые представлялись советником президента Украины, генералом Службы безопасности Украины и членом антикоррупционной общественной организации.

Псевдосоветник президента и
Псевдосоветник президента и "генерал СБУ" вымогали у украинца 1,1 млн грн
dbr.gov.ua

“По предварительной информации, эти лица требовали от гражданина средства в размере 1,1 млн гривен в качестве погашения несуществующего долга. В случае непредоставления денег лица угрожали потерпевшему создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес. В связи с этим он обратился с сообщением о преступлении“, - сообщили в ГБР.

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Там уточнили, что 25 июня следователи задержали трех человек в порядке ст. 208 УПК Украины после получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Псевдосоветник президента и
Псевдосоветник президента и "генерал СБУ" вымогали у украинца 1,1 млн грн
dbr.gov.ua

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задокументировала факт вымогательства денег главой и должностным лицом одной из ОГА у руководителей контролирующих структур региона.

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Теги: ГБР, вымогательство, правоохранительные органы
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