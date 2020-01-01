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Более трети украинцев считают, что достаток их семьи за год снизился - Опрос

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Уровень зарплаты за год уменьшился у каждого пятого украинца.
Более трети украинцев считают, что достаток их семьи за год снизился - Опрос
Более трети украинцев считают, что достаток их семьи за год снизился - Опрос
depositphotos.com

Более трети украинцев (37,6%) считают, что по сравнению с апрелем 2019 года уровень благосостояния их семьи ухудшился. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в конце апреля 2020 года Центром Разумкова.

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Согласно данным опроса, уровень достатка семьи 9,2% украинцев улучшился, еще 51,6% считают, что за год он не изменился. 1,6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом только у каждого пятого украинца (20,8%) за год уменьшился уровень оплаты работы. У каждого десятого (10,5%) он увеличился, а более чем у половины (56,3) - не изменился. Еще 10,3% не смогли ответить на этот вопрос.

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Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью. Опрошено 2056 респондентов по всей Украине, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что, согласно результатам одного из соцопросов, каждый третий украинец жалеет о распаде СССР.

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Теги: благосостояние, опрос, семейный бюджет
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