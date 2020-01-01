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В Киеве с 1 июля меняются условия льготного проезда в транспорте

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Услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.
В Киеве с 1 июля меняются условия льготного проезда в транспорте
В Киеве с 1 июля меняются условия льготного проезда в транспорте
depositphotos.com

С 1 июля в Киеве меняются условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия “Киевпастранс“.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при регистрации электронного билета.

“Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека“, - уточнил Кличко.

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По словам столичного мэра, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны будут:

  • приобрести билет любым удобным способом;
  • воспользоваться им в общественном транспорте;
  • сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

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По словам Кличко, такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.

Мэр Киева также уточнил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Напомним, что в Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд.

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Теги: коммунальный транспорт, Киев, Киевпастранс, льготы на проезд
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