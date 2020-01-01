Услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.

В Киеве с 1 июля меняются условия льготного проезда в транспорте depositphotos.com

С 1 июля в Киеве меняются условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия “Киевпастранс“.

Читай также: В Днепре проучили водителя, обидевшего ветерана с инвалидностью

По словам мэра Киева Виталия Кличко, проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях при регистрации электронного билета.

“Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека“, - уточнил Кличко.

Читай также: В Киеве выпустят ученические е-билеты

По словам столичного мэра, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны будут:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Читай также: Во Львове отменят льготы на проезд на время карантина

По словам Кличко, такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из госбюджета не компенсируют.

Мэр Киева также уточнил, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Напомним, что в Черновцах ради здоровья пенсионеров приостановили льготы на проезд.