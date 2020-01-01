Пассажиры, имеющие право бесплатного проезда, но не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

Льготники продолжат ездить в киевском транспорте на прежних условиях - КГГА depositphotos.com

Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте Киева, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Об этом сообщается на Официальном портале Киева.

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Согласно сообщению, Киевская городская государственная администрация своим распоряжением изменила порядок запуска автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности.

“Льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме“, - говорится в сообщении.

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Также в КГГА уточнили, что учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

Напомним, ранее на сайте КП “Киевпастранс“ появилось сообщение о том, что с 1 июля в столице проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях.