Украинским медикам обещают с сентября повысить зарплату: Подробности

В Минздраве обещают уже с июля дофинансировать "дефицитные" медучреждения.

С июля в Украине будут дофинансированы “дефицитные“ медицинские учреждения, а с сентября повышена зарплата медикам. Об этом во время онлайн-встречи с послами стран “Большой семерки“ заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования“, - сказал чиновник.

По его словам, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на медучреждениях, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия.

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“Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн“, - сообщил Степанов.

Напомним, что правительство на внеочередном заседании в пятницу, 19 июня, выделило 2,3 млрд гривен на дофинасирование больниц и повысило тарифы на лечение инсульта и инфаркта.