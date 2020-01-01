Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире: Исследование

Женщины в Германии и Чехии тратят на косметический уход за собой меньше украинок.

Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире depositphotos.com

Украинки в среднем тратят на косметику в год 7200 гривен ($270). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом Picodi.

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Согласно его данным, в Украине самой популярной декоративной косметикой являются: тушь для ресниц, основа под макияж, карандаш для бровей, тональное средство и хайлайтер.

Меньше украинок на косметику тратят немки - 222 $/год. Топ-5 любимых ими средств это: тушь для ресниц, основа под макияж, помада/блеск для губ, тональное средство и карандаш для бровей.

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Дешевле обходится косметика и женщинам в Чехии ($261 в год). А вот британки $505 в год. Предпочтение отдают помадам и блескам для губ. Также больше, чем украинки, на косметику отдают американки ($396), польки ($323) и белоруски ($306).

Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире picodi.com

Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире picodi.com

Также, согласно исследованию, 45% опрошенных украинок покупают свою любимую косметику, когда есть скидки, то есть про запас. Покупают нужные косметические средства, когда те заканчиваются, 32% украинок, еще 23% - когда хотят.

Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире picodi.com

Большинство опрошенных (65%) при выборе продукции руководствуются ценой. 50% изучают состав. 43% выбирают косметику согласно личным предпочтениям, еще 36% - обращают внимание на бренд.

Сколько тратят женщины на косметику в Украине и мире picodi.com

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Только 19% украинок предпочитают покупать косметику класса люкс. Почти половина опрошенных женщин покупают косметику высшей ценовой категории время от времени, а 25% не покупают никогда.

Напомним, авторы одного из журналистских расследований выяснили, что покупать косметику и парфюмы в интернете небезопасно.