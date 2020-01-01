Поставщика газа смогут менять даже должники - эксперт

Облгазсбыты больше не смогут манипулировать наличием долга для удержания клиентов.

С 1 июля украинские потребители бытового газа смогут перейти к новому поставщику даже при наличии долга перед нынешним ПСО-поставщиком. Об этом в интервью UBR.ua сообщил генеральный директор независимого провайдера энергии ETG.ua Владимир Шведкий.

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По его словам, соответствующее постановление было принято за неделю до открытия рынка газа в Украине.

“Это, конечно, не должно провоцироваться новыми поставщиками рынка, потому что рано или поздно это приведет к тому, что долги будут и у этого поставщика. Но это, наверное, на первый год, на первый этап, чтобы люди почувствовали, что это можно будет сделать с наименьшими затратами сил“, - сказал эксперт.

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Также, по его словам, были убраны бюрократические проволочки, которые использовались для осложнения ухода потребителям от предыдущего поставщика газа.

“В предыдущей модели это была справка об отсутствии задолженности, это посещение офисов предыдущего поставщика, это заявление, операционка, получение акта и так далее. Это все затягивало процесс и уменьшало ценность вообще этого рынка и желание клиентов этим заниматься. Сегодня это действительно намного проще“, - сказал Шведкий.

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Эксперт уточнил, что переход к новому поставщику газа не отменяет обязательств по оплате задолженности перед старым поставщиком. Однако долги перестают быть инструментом для удержания облгазсбытами клиентов.

Напомним, что НАК “Нафтогаз Украины“ договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями.