В Украине увеличился размер пособия по безработице
В Украине в связи с повышением с 1 июля прожиточного минимума возрос размер максимальной помощи по безработице. Об этом сообщается на сайте Киевского городского центра занятости.
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Согласно сообщению, те, кто получает максимальное пособие по безработице (8408 грн), с 1 июля будут получать 8788 грн в месяц.
Минимальная помощь по безработице останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.
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Как поясняют в центре занятости, размер пособия по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.
Напомним, что в Украине с 1 июля 2020 года вырос прожиточный минимум.
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