По словам премьера, экономические предпосылки для повышения минимальной зарплаты в стране есть.

В Украине будет расти "минималка": Шмыгаль рассказал, когда и на сколько Урядовий портал

Кабинет министров планирует с сентября повысить минимальную зарплату в Украине до 5 тысяч гривен. Об этом во время заседания правительства в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, экономические предпосылки для такого повышения в стране есть.

“Есть экономические расчеты на сегодняшний день, есть основания. Повышение минимальных зарплат дает положительный эффект для экономики государства, поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тысяч гривень“, - сказал премьер.

Он также сообщил, что уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривен.

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По словам Шмыгаля, такой рост социальных стандартов, принимая во внимание сокращение имопорта, увеличит потребление продукции отечественных производителей.

“Это будет иметь положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, для страны в целом, и для каждого гражданина Украины“, - подытожил премьер.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в Украине вырос прожиточный минимум.