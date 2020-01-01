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Кабмин выделил треть миллиарда гривен на долги шахтерам

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По словам премьера, на данный момент у государства нет долгов перед горняками государственных шахт.
Кабмин выделил треть миллиарда гривен на долги шахтерам
Кабмин выделил треть миллиарда гривен на долги шахтерам
facebook.com/MykhailoVolynets

Министерство энергетики Украины выделило дополнительно почти 340 млн грн для шахтеров государственных шахт. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, “впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме“.

“Долги погашены перед практически 40 тысячами рабочих, выполняющих титаническую работу каждый день“, - сказал Шмыгаль.

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По информации Министерства энергетики, за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.

Напомним, во вторник шахтеры из разных регионов Украины начали в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате, размер которых составляет 622,5 млн гривен.

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Теги: шахтеры, долги по зарплатам, Кабмин
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