Кабмин выделил треть миллиарда гривен на долги шахтерам
Министерство энергетики Украины выделило дополнительно почти 340 млн грн для шахтеров государственных шахт. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, “впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме“.
“Долги погашены перед практически 40 тысячами рабочих, выполняющих титаническую работу каждый день“, - сказал Шмыгаль.
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По информации Министерства энергетики, за 6 месяцев 2020 года угледобывающими предприятиями на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней направлено 3,5 млрд грн.
Напомним, во вторник шахтеры из разных регионов Украины начали в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате, размер которых составляет 622,5 млн гривен.
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