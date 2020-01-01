Жители разрушенного дома впервые посетили переданные им новые квартиры в ЖК "Кришталеві Джерела".

Жители разрушенного в результате взрыва газа дома на Позняках в Киеве впервые посетили переданные им новые квартиры в ЖК “Кришталеві Джерела“. Об этом рассказала народный депутат Леся Забуранная.

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“Мы четко осознаем, что эта трагедия останется навсегда и, к сожалению, не вернет погибших. Но увидеть улыбку на лице пострадавших людей сегодня - это уже надежда на то, что жизнь продолжается и люди со временем психологически восстановятся. Все квартиры - просторные, светлые, с удобной планировкой“, - рассказала Забуранная.

Взрыв на Позняках: Нардеп показала, какие квартиры выдают пострадавшим facebook.com/lesiazaburanna

Взрыв на Позняках: Нардеп показала, какие квартиры выдают пострадавшим facebook.com/lesiazaburanna

Взрыв на Позняках: Нардеп показала, какие квартиры выдают пострадавшим facebook.com/lesiazaburanna

Взрыв на Позняках: Нардеп показала, какие квартиры выдают пострадавшим facebook.com/lesiazaburanna

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что материальную помощь на восстановление документов получили уже 115 пострадавших жильцов дома на Позняках. Он также показал видео своей встречи с пострадавшими жителями.

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Кличко пояснил, что срочное восстановление документов необходимо жителям, в том числе и для получения материальной компенсации, которую предоставляет город. По словам столичного мэра, все пострадавшие семьи получат от 50 до 100 тысяч гривен.

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие трагедии погибли пять человек.