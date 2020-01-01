Лично посещать органы Пенсионного фонда теперь не требуется.

Пенсии украинцам будут назначать автоматически: Как это работает depositphotos.com

В Украине заработал новый сервис автоматического назначения пенсий. Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, теперь пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.

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“Дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется. А для пользователей, которые еще не являются пенсионерами, сервис позволяет предоставить всю необходимую информацию для назначения пенсии заранее“, - говорится в сообщении.

В Минцифры пояснили, что пользователю, который не является пенсионером, нужно авторизироваться на портале Пенсионного фонда. После этого нужно заполнить анкету, добавить сканированные копии документов, подписать заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган ПФУ.

“Документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовую книжку, документы об обучении, военную службу и т.д.), можно подать заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам пользователь“, - уточнили в ведомстве.

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Согласно сообщению, после обработки заявления на автоматическое получение пенсии пользователь получит сообщение об автоматическом назначении пенсии, дату и размер выплат.

“Вскоре услуга будет доступна также пользователям, которые не имеют КЭП. Они смогут авторизоваться через BankID или Интегрированная система электронной идентификации (id.gov.ua). С начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров“, - сообщили в Минцифры.

Напомним, что украинцам профинансировали почти две трети пенсий за июнь.