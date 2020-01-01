Дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины от повышения минимальной заработной платы только до конца этого года могут составить почти 1 млрд грн.

"До 6,5 тыс грн": В Украине увеличат минимальную зарплату трижды depositphotos.com

Кабинет министров спланировал график повышения заработной платы в Украине с 1 сентября 2010 года. Об этом сообщается на сайте министерства социальной политики.

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Согласно графику, предполагается, что повышение минимальной заработной платы произойдет с 1 сентября 2020 года - до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года - до 6500 гривен.

В Минсоцполитики прогнозируют, что дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины от повышения минимальной заработной платы только до конца этого года могут составить почти 1 млрд грн.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономические предпосылки для повышения минимальной зарплаты в стране есть.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в Украине вырос прожиточный минимум.