Владислав Атрошенко указал в декларации существенные изменения в имущественном состоянии.

138 млн грн и дом на 783 кв. м: мэр Чернигова получил наследство facebook.com/vladatroshenko

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил в наследство более 138 миллионов гривен и дом площадью более чем 780 кв. м. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в имущественном состоянии Атрошенко, опубликованные на сайте НАПК.

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В частности, мэр Чернигова отметил, что 26 июня получил в наследство от своего отца денежные средства общей суммой 138 миллионов 411 тысяч 635 гривен, а также жилой дом в Чернигове площадью 783,1 кв. м. Его стоимость оценена в 6 миллионов 900 тысяч 826 гривен.

С начала 2020 года это уже четвертое сообщение Атрошенко о существенных изменениях в его имущественном состоянии. Так, 31 марта мэр Чернигова сообщил о пожертвовании 100 тысяч гривен на закупку медицинского оборудования.

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9 апреля появилась информация о финансировании Атрошенко закупки аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 430 тысяч гривен.

Кроме того, 3 июня мэр Чернигова задекларировал 1 миллион гривен дивидендов, полученных от ЧП “Агро-Трейдер“.

Напомним, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул деньги, ранее полученные от государства в качестве компенсации за аренду жилья в Киеве.