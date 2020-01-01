НАПК начинает мониторить образ жизни чиновников: Подробности
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает применять инструмент мониторинга образа жизни чиновников. Об этом сообщается на сайте НАПК.
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В ведомстве считают, что такой мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.
“Случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на “Мерседесе“, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства“, - отметил председатель НАПК Александр Новиков.
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Сообщается, что в ходе мониторинга образа жизни сотрудники агентства будут, в частности, проверять такую информацию:
- пользование объектами, которые не указаны в декларации;
- сведения о полученных подарках;
- приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.
В ведомстве также сообщили, что мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.
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“Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации. Если в результате мониторинга будет выявлено коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам“, - говорится в сообщении.
Напомним, что в НАПК предупредили об ответственности за “ошибки“ в декларации.
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