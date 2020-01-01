НАПК начинает мониторить образ жизни чиновников: Подробности

Сотрудники агентства будут проверять покупку объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает применять инструмент мониторинга образа жизни чиновников. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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В ведомстве считают, что такой мониторинг поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

“Случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на “Мерседесе“, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства“, - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

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Сообщается, что в ходе мониторинга образа жизни сотрудники агентства будут, в частности, проверять такую ​​информацию:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

В ведомстве также сообщили, что мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

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“Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации. Если в результате мониторинга будет выявлено коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в НАПК предупредили об ответственности за “ошибки“ в декларации.