В финкомитете назвали дедлайн назначения нового главы НБУ

По словам Данила Гетманцева, новый руководитель Нацбанка должен быть утвержден еще на этой сессии Верховной Рады.

Новый председатель Национального банка Украины должен быть назначен до конца последней пленарной недели нынешней сессии Верховной Рады. Об этом в интервью Лига заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Читай также: Отставка Якова Смолия: за что критиковали и хвалили главу НБУ

По его словам, на данный момент продолжаются консультации относительно кандидатуры на пост главы НБУ.

“Мы понимаем, что это нужно сделать как можно быстрее, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. То есть нужно успеть до конца последней пленарной недели этой сессии - до 17 июля“, - уточнил Гетманцев.

Читай также: “У нас все в порядке“: министр финансов - об отставке Смолия

При этом называть фамилии кандидатов на должность главы Нацбанка руководитель финкомитета отказался, сказав, что “это может навредить процессу“.

Напомним, что 3 июля Верховная Рада своим постановлением уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины. За такое решение проголосовали 286 народных депутатов.