Злоупотребление статусом безработного: в Центре занятости назвали риски
Недобросовестное использование прав и обязанностей в связи с получением статуса безработного влечет за собой административную и криминальную ответственность Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.
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В ведомстве отмечают, что зачастую лица регистрируются в службе занятости в качестве безработных, однако параллельно получают доход.
“Целью Службы является содействие легальному трудовому найму: как только клиенты получают возможность официально трудоустроиться, то сразу должны известить об этом Службу“, - говорится в сообщении.
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Так, зарегистрирован безработный должен сообщать о:
- трудоустройстве;
- заключении гражданского соглашения о выполнении работы/оказании услуг;
- открытии собственного дела.
“Помните, что получение дохода или регистрация ФЛП будет основанием отнесения вас к занятому населению. Если безработным будет заключен договор гражданско-правового характера или трудовой договор, то он должен сообщить в центр занятости об этом факте“, - сообщают в ГЦЗ.
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Возможными последствиями злоупотребления статусом безработного являются:
- сокращение продолжительности выплат;
- взыскание неправомерно выплаченных средств;
- уголовная ответственность.
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“В заявлении о предоставлении статуса безработного всем, кто его получает, следует подтвердить ознакомление с правами и обязанностями зарегистрированного безработного и ответственностью за представление недостоверных данных и документов, представляемых в службу занятости“, - напоминают в ведомстве.
Напомним, что в Госстате назвали число безработных украинцев в первом квартале.
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