Злоупотребление статусом безработного: в Центре занятости назвали риски

Многие украинцы регистрируются как безработные, но параллельно получают доход.

Недобросовестное использование прав и обязанностей в связи с получением статуса безработного влечет за собой административную и криминальную ответственность Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

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В ведомстве отмечают, что зачастую лица регистрируются в службе занятости в качестве безработных, однако параллельно получают доход.

“Целью Службы является содействие легальному трудовому найму: как только клиенты получают возможность официально трудоустроиться, то сразу должны известить об этом Службу“, - говорится в сообщении.

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Так, зарегистрирован безработный должен сообщать о:

трудоустройстве;

заключении гражданского соглашения о выполнении работы/оказании услуг;

открытии собственного дела.

“Помните, что получение дохода или регистрация ФЛП будет основанием отнесения вас к занятому населению. Если безработным будет заключен договор гражданско-правового характера или трудовой договор, то он должен сообщить в центр занятости об этом факте“, - сообщают в ГЦЗ.

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Возможными последствиями злоупотребления статусом безработного являются:

сокращение продолжительности выплат;

взыскание неправомерно выплаченных средств;

уголовная ответственность.

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“В заявлении о предоставлении статуса безработного всем, кто его получает, следует подтвердить ознакомление с правами и обязанностями зарегистрированного безработного и ответственностью за представление недостоверных данных и документов, представляемых в службу занятости“, - напоминают в ведомстве.

Напомним, что в Госстате назвали число безработных украинцев в первом квартале.