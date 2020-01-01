Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Назван мегаполис, где живет больше всего долларовых миллиардеров

Комментариев: 0
В ТОП-12 рейтинга - три американских города.
Назван мегаполис, где живет больше всего долларовых миллиардеров
Назван мегаполис, где живет больше всего долларовых миллиардеров
depositphotos.com

Самое большое количество долларовых миллиардеров на планете проживает в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют результаты анализа консалтинговой компании Wealth-X, сообщает delo.ua.

Читай также: Названы сферы, где проще всего стать миллиардерами

Эксперты компании подсчитали, что в 2019 году в Нью-Йорке проживало 113 человек, чье состояние оценивается миллиард долларов и больше.

Далее по популярности мегаполисов у долларовых миллиардеров расположились Гонконг (96 человек), Сан-Франциско (77), Москва (73) и Лондон (66).

Читай также: Число миллиардеров в мире рекордно выросло

В столице Китая Пекине живет 57 долларовых миллиардеров, в Сингапуре - 45, в Лос-Анджелесе - 44, в Дубае - 35, в бразильском Сан-Паулу - 33 человека, в Стамбуле и Ханчжоу по 32 миллиардера, а в японской столице Токио - 30.

Напомним, что состояние самого богатого человека в мире, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса еще больше выросло и составило рекордный показатель - 171,6 миллиарда долларов.

Поделись:
Теги: мегаполис, Нью-Йорк, миллиардеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь