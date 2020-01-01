Назван мегаполис, где живет больше всего долларовых миллиардеров
Самое большое количество долларовых миллиардеров на планете проживает в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют результаты анализа консалтинговой компании Wealth-X, сообщает delo.ua.
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Эксперты компании подсчитали, что в 2019 году в Нью-Йорке проживало 113 человек, чье состояние оценивается миллиард долларов и больше.
Далее по популярности мегаполисов у долларовых миллиардеров расположились Гонконг (96 человек), Сан-Франциско (77), Москва (73) и Лондон (66).
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В столице Китая Пекине живет 57 долларовых миллиардеров, в Сингапуре - 45, в Лос-Анджелесе - 44, в Дубае - 35, в бразильском Сан-Паулу - 33 человека, в Стамбуле и Ханчжоу по 32 миллиардера, а в японской столице Токио - 30.
Напомним, что состояние самого богатого человека в мире, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса еще больше выросло и составило рекордный показатель - 171,6 миллиарда долларов.
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