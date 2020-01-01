Представитель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" задекларировал Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года выпуска.

Стало известно, у кого из нардепов самое дорогое авто flickr.com

Самый дорогой автомобиль среди ныне действующих народных депутатов Украины задекларировал член фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Григорий Суркис. Об этом сообщает The Page.

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Согласно сообщению, Суркис внес в декларацию Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года выпуска, купленный в 2019 году.

“Его особенность заключается в цене - нардеп указал, что приобрел авто за 18,143,804 грн (то есть около $665 тыс по нынешнему курсу). Судя по этой цене, речь идет о Maybach с бронированными стеклами. Авто зарегистрировано на ФК “Динамо» (Киев)“, - говорится в сообщении.

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Портал также отмечает, что коллега Суркиса по фракции Виктор Медведчук тоже внес в декларацию Mercedes-Benz Maybach S650. При этом у Медведчука более новая модель - 2019 года выпуска. Однако цену авто он не указал.

“И если стекла у этого авто не бронированные, то его цена в разы ниже, чем машины Суркиса. При этом у Медведчука самый большой автопарк среди нардепов - он задекларировал 19 автомобилей“, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что среди нардепов-владельцев дорогих авто выделяется член группы “За будущее“ Степан Ивахив. У него в декларации, среди прочего, указан Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска.

“Ивахив не сообщил цену, по которой купил автомобиль, но на рынке он стоит от 8 до 11 млн грн ($300-400 тыс.)“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторить образ жизни чиновников.