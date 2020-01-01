В Минсоцполитики нашли ответ на решение АМКУ отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи.

"Пакет малыша" на рожденных в 2020 году детей выдадут деньгами depositphotos.com

Стоимость “пакета малыша“ на детей, рожденных в 2020 году, будет компенсирована украинским родителям деньгами. Соответствующий проект правительственного решения разработало Министерство социальной политики Украины.

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В ведомстве напомнили, что 30 июня Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки одноразовой натуральной помощи “пакет малыша“ в связи с жалобами участников закупки.

"Пакет малыша" на рожденных в 2020 году детей выдадут деньгами gprda.gov.ua

“Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году “пакетом малыша“ разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи “пакет малышаˮ на детей, родившихся в 2020 году, и не бывших обеспечеными этой помощью“, - говорится в сообщении.

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Как известно, в “пакет малыша“ входят 25 предметов общей стоимостью 5 тысяч гривен. В частности, туда включены гипоаллергенные одноразовые влажные салфетки, одноразовые подгузники для грудничков, ланолиновый крем и детское жидкое мыло-шампунь.

Напомним, что проект по выдаче украинским родителям разовой натуральной помощи “пакет малыша“ стартовал в 2018 году.