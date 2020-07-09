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Мошенники придумали, как обманывать украинцев по-новому

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В Нацбанке предупреждают об угрозе в связи с передачей своих персональных данных.
Мошенники придумали, как обманывать украинцев по-новому
Мошенники придумали, как обманывать украинцев по-новому
depositphotos.com

Самыми популярными видами мошенничества с платежными картами в Украине остаются социальная инженерия и телефонное мошенничество. Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

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Он напомнил украинцам о необходимости быть осмотрительными. В частности, никому и никогда не следует сообщать свои персональные данные, ПИН-коды платежных карт, cvv-коды, срок действия карты, пароли, в том числе одноразовые SMS от банков и любую другую информацию в отношении счетов.

По словам Шабана, если вы самостоятельно ничего не поручали банку, никто из банка вам никогда не будет звонить с просьбой что-то уточнить или предоставить информацию якобы для разблокировки карты.

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“Если вы получили такой звонок - якобы от банка или службы безопасности, да хоть от Национального банка - это 100% мошенники. Сразу прекращайте такой разговор“, - предупредил представитель НБУ.

Из-за распространения коронавируса мошенники взяли на вооружение новый метод - они информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства и под этим предлогом выпытывают персональные данные и реквизиты карт.

Напомним, что украинскому хакеру грозит 20 лет тюрьмы в США.

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Теги: банковские карты, махинации, НБУ, мошенничество
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.07.2020, 14:47
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гость
Да все все знают, работают в связке с банками и полицией
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