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С украинских "алиментщиков" за неделю взыскали более 153 млн грн долгов

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Наибольшая сумма задолженности была погашена Кременчуге.
С украинских "алиментщиков" за неделю взыскали более 153 млн грн долгов
С украинских "алиментщиков" за неделю взыскали более 153 млн грн долгов
depositphotos.com

Государственная исполнительная служба Украины за неделю заставила заплатить долги по алиментам 818 должников. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

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Согласно сообщению, общая сумма задолженности составляет 153,2 млн грн. При этом наибольшая сумма задолженности по уплате алиментов (272 тыс грн) была погашена в Автозаводском отделе государственной исполнительной службы в городе Кременчуге.

“Чтобы должник уплатил эту сумму, пришлось прибегнуть к установлению временных ограничений: в праве выезда за пределы Украины, праве управления транспортными средствами, праве пользования огнестрельным оружием и праве охоты“, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что государственным исполнителем Кальмиусского отдела государственной исполнительной службы в Мариуполе были приняты к должнику по уплате алиментов меры принудительного исполнения.

“Должника привлечено к общественно полезным работам сроком на 120 часов. В результате должник оплатил всю сумму задолженности - 229 тыс грн“, - сообщили в Минюсте.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении закон, согласно которому размер алиментов в Украине будет пересчитываться каждый год.

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Теги: алименты, должники, Минюст
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