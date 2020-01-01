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В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года

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За 5 месяцев трудовые мигранты перечислили на 2,2% меньше, чем за такой же период в 2019 году.
В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года
В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года
depositphotos.com

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за январь-май 2020 года составил $4,54 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По данным НБУ, это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда эта сумма составила $4,54 млрд.

Также сообщается, что в мае 2020 года мигранты перечислили в Украину $805 млн долларов, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года
В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года
НБУ

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По информации Нацбанка, объем переводов в Украину средств через неформальные каналы существенно сократился с марта 2020 года.

Напомним, что украинцы активизировали поиски работы за рубежом. Об этом сообщил в своем отчете Национальный банк Украины.

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Теги: заробитчане, денежные переводы, трудовые мигранты
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