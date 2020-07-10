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В Минфине хотят усилить ответственность за долги по "коммуналке"

Комментариев: 4
По словам Марченко, усиление санкций предусмотрено меморандумом с МВФ.
В Минфине хотят усилить ответственность за долги по "коммуналке"
В Минфине хотят усилить ответственность за долги по "коммуналке"
depositphotos.com

Наказания для украинцев за долги по оплате коммунальных услуг должны быть ужесточены. Такое мнение в интервью Сегодня высказал министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, меморандум с Международным валютным фондом предусматривает усиление санкций против граждан в подобных случаях.

“Этот пункт не является структурным маяком. Но нам всем важно понимать, что плата за коммунальные услуги - обязанность каждого гражданина. В связи с пандемией государство предоставило официальную возможность избежать пени и штрафов за неуплату. И, вы знаете, процент оплаты резко снизился“, - сказал чиновник.

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Марченко призвал граждан к ответственности и подчеркнул, что за полученные услуги нужно платить вовремя. По его словам, это является общепринятой практикой, а между обществом и государством должно быть понимание.

“Тогда не будет возникать ситуаций, что граждане не заплатили за услуги, дальше не рассчитались поставщики, соответственно, не получили средства производители энергии. В результате по всей цепочке создана задолженность“, - сказал министр.

Напомним, что по состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

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Теги: коммунальные платежи, долги за коммуналку, Минфин
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Комментариев (4)
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Неизвестно    10.07.2020, 18:29
Оценка:  0
Неизвестно
Страна в которой правят люди которые не несут никакой ответственности . Призывают граждан к ответственности и к наказанию........................ ....полный трешь в стране, новая война на носу.....................2013 ничему не научил ведь все остались увласти.
Vodavozz    10.07.2020, 18:26
Оценка:  0
Vodavozz
Процент оплаты резко снизился,пидopты гундосый?Так ведь люди просто воспользовались своим правом отсрочить оплату услуг ЖКХ по вашим евротарифам при афродоходах.Далеко не все люди жируют как ты и тебе подобные скоты.
CCS    10.07.2020, 18:18
Оценка:  -1
CCS
Д. Родарі, "Цибуліно: "Після того, як ми ввели податок на повітря, ви стали менше дихати!!!"
гость  (аноним)  10.07.2020, 18:18
Оценка:  +1
гость
Сделайте тарифы адкватные пенсиям и зарплатам,тогда не будет долгов.МВФ-главный враг украинского народа.Их задача уничтожить побольше украинцев и прихапать земельку УКраины.
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