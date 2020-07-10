По словам Марченко, усиление санкций предусмотрено меморандумом с МВФ.

В Минфине хотят усилить ответственность за долги по "коммуналке" depositphotos.com

Наказания для украинцев за долги по оплате коммунальных услуг должны быть ужесточены. Такое мнение в интервью Сегодня высказал министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, меморандум с Международным валютным фондом предусматривает усиление санкций против граждан в подобных случаях.

“Этот пункт не является структурным маяком. Но нам всем важно понимать, что плата за коммунальные услуги - обязанность каждого гражданина. В связи с пандемией государство предоставило официальную возможность избежать пени и штрафов за неуплату. И, вы знаете, процент оплаты резко снизился“, - сказал чиновник.

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Марченко призвал граждан к ответственности и подчеркнул, что за полученные услуги нужно платить вовремя. По его словам, это является общепринятой практикой, а между обществом и государством должно быть понимание.

“Тогда не будет возникать ситуаций, что граждане не заплатили за услуги, дальше не рассчитались поставщики, соответственно, не получили средства производители энергии. В результате по всей цепочке создана задолженность“, - сказал министр.

Напомним, что по состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.