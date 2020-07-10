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Илон Маск вошел в ТОП-7 долларовых миллиардеров в мире

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Состояние основателя Tesla на прошлой неделе выросло на $6,1 млрд.
Илон Маск вошел в ТОП-7 долларовых миллиардеров в мире
Илон Маск вошел в ТОП-7 долларовых миллиардеров в мире
EPA/UPG

Состояние Илона Маска на днях выросло на $6,1 млрд, что сделало основателя корпорации Tesla седьмым по богатству человеком в мире. Такими являются данные Bloomberg Billionaires Index.

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В частности, Маск теперь опережает в этом списке Уоррена Баффета, а также Ларри Эллисона и Сергея Брина.

Самым богатым человеком мира по-прежнему является глава Amazon Джефф Безос с состоянием в $189 млрд. На втором и третьем месте находятся основатель Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).

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Далее в списке главных богачей расположились глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($76,8 млрд) и соучредитель Google Ларри Пейдж ($72,2 млрд).

Напомним, что Tesla планирует открыть новый завод и привлечь более миллиарда долларов.

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Теги: Илон Маск, миллиардеры, Tesla, состояние
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