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"Кредиты под 0%": в НБУ предупредили украинцев о мошенничестве

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Уже через неделю после получения кредита могут включаться штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.
"Кредиты под 0%": в НБУ предупредили украинцев о мошенничестве
"Кредиты под 0%": в НБУ предупредили украинцев о мошенничестве
depositphotos.com

Украинцам следует быть очень осторожными при обращении в финансовые учреждения, предоставляющие кредиты “под 0%“. Об этом заявила начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук.

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В частности, она призвала внимательно читать договоры и проверять все условия кредита, поскольку “финучреждения не раздают деньги просто так“.

“Фишка кредитов “под 0%“ - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1702% годовых“, - сообщила представитель Нацбанка.

По словам Лобайчук, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

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“Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд“, - отметили в НБУ.

Лобайчук также напомнила, что с января 2020 года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг. В частности, НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина.

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Теги: кредиты, проценты по кредитам, НБУ, мошенничество
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