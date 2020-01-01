Украинцы массово отказываются от налички: ПриватБанк озвучил цифры

Чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах.

С начала 2020 года украинцы стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками. Об этом сообщается на сайте государственного ПриватБанка.

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Согласно сообщению, за первое полугодие 2020 года общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS терминалов в торговых точках составил 142 млрд грн. Это на 31% больше, чем за первое полугодие 2019 года (111 млрд грн).

По данным ПриватБанка, чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах. На них приходится 49% общего объема транзакций в терминальной сети банка.

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“Второе место по объемам cashless-оплат занимают магазины электроники и бытовой техники и магазины одежды, обуви и аксессуаров. Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома, аптеках и кафе, ресторанах и развлекательных центрах“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 28 апреля 2020 вступили в силу новые правила осуществления банковских платежей.