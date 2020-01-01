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В ПФУ рассказали, где в Украине самые высокие пенсии

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Средняя пенсия в Украине с апреля выросла на 223,4 грн.
В ПФУ рассказали, где в Украине самые высокие пенсии
В ПФУ рассказали, где в Украине самые высокие пенсии
depositphotos.com

По состоянию на 1 июля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3393,54 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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По информации ПФУ, за период с апреля по май 2020 года средний размер пенсионной выплаты увеличился на 223,4 грн.

Согласно сообщению, из всех регионов Украины больше всех получают пенсионеры Киева. Их пенсия в среднем составляет 4676,2 грн. Также в пятерку регионов с наивысшими пенсиями входят Донецкая, Луганская, Запорожская и Киевская области.

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Наименьшая средняя пенсия начисляется жителям Тернопольской области - 2619,8 грн. Чуть больше в среднем получают пенсионеры Закарпатской, Черновицкой, Ривненской и Хмельницкой областей.

Напомним, что Украине заработал новый сервис автоматического назначения пенсий при достижении пенсионного возраста.

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Теги: пенсии, ПФУ, социальные выплаты
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