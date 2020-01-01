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В НБУ предлагают отменить карантинное ограничение зарплат чиновников

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По словам Рожковой, из-за введенного "потолка" зарплат госкомпаниям будет трудно удержать профессионалов.
В НБУ предлагают отменить карантинное ограничение зарплат чиновников
В НБУ предлагают отменить карантинное ограничение зарплат чиновников
depositphotos.com

Введенное на период карантина ограничение зарплат в госсекторе в 47 тыс грн необходимо отменить. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила и.о. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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По ее словам, за последнее время государственные компании стали конкурентоспособными на рынке труда и привлекли много профессиональных менеджеров, которые “работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы“.

“К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения и госкомпаниям, и Нацбанку будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах“, - сказала Рожкова.

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По словам и.о. главы НБУ, после реформы корпоративного управления в наблюдательные советы госкомпаний были привлечены независимые руководители, и доходность этих компаний выросла.

“Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов“, - отметила она.

Напомним, что накануне с повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады отозвали два законопроекта, которые предусматривают отмену ограничений на зарплаты чиновникам.

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Теги: зарплаты, чиновники, Рожкова, НБУ
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