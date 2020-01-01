Автоматически суммы штрафов списываться не будут.

Отмена штрафов за долги по кредитам: юрист рассказал о подводных камнях depositphotos.com

После отмены карантина в Украине все штрафные санкции по просроченным кредитам будут начислены на существующий долг. Об этом в комментарии UBR рассказал адвокат, советник ЮФ L.I.Group Юрий Моисеев.

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Как известно, Верховная Рада приняла закон, которым запретила начислять штрафные санкции за просрочку платежей по кредитам, допущенную в период действия карантина и в 30-дневный период после его окончания.

Однако, по словам юриста, данным законом не устанавливается обязанность кредитодателя не начислять штрафы за такую просрочку.

Автоматически такие суммы “списываться“ со стороны кредитодателя или кредитора не будут, заемщикам нужно будет договариваться.

Моисеев отметил, что по истечении 30 дней после окончания карантина все штрафные санкции будут вполне правомерными. Они будут начислены на существующий долг, который существенно увеличится.

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По словам юриста, украинцам следует должным образом выполнять существующие кредитные договоры в установленные сроки, во избежание расходов на возможные судебные и другие процессы.

Напомним, что 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина.