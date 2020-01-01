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Рада продолжила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

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Мораторий будет действовать до 2022 года.
Рада продолжила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Рада продолжила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
depositphotos.com

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Соответствующий законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

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“Предлагается минимизировать негативные последствия инфляции национальной валюты для граждан Украины и обезопасить указанных граждан от возникновения затруднительной финансовой ситуации“, - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года.

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Ранее НБУ призывал не поддерживать данный законопроект. В Нацбанке утверждают, что документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Напомним, что 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина.

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Теги: мораторий, валютные кредиты, Верховная Рада, имущество
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