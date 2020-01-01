Мораторий будет действовать до 2022 года.

Рада продолжила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам depositphotos.com

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Соответствующий законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.

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“Предлагается минимизировать негативные последствия инфляции национальной валюты для граждан Украины и обезопасить указанных граждан от возникновения затруднительной финансовой ситуации“, - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года.

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Ранее НБУ призывал не поддерживать данный законопроект. В Нацбанке утверждают, что документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Напомним, что 1 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина.