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Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование

Комментариев: 3
За время карантина украинцы почувствовали ухудшение материального положения.
Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
depositphotos.com

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 года по сравнению с маем упал на 11,2 п. и составил 65,1 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования агентства Info Sapiens.

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Так, согласно его результатам, индекс текущего состояния стабилен и составляет 54,8. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,8 п. и составил 71,9.

Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
sapiens.com.ua

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 153,2, что на 1,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос до 183,0, что на 17,6 п. выше, чем в предыдущем месяце.

Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование
sapiens.com.ua

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до значения 142,7.

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Авторы исследования констатируют, что за время карантина украинские потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок.

“В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина“, - резюмируют авторы исследования.

Напомним, что доходы половины украинцев сократились из-за карантина.

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Теги: потребительские настроения, карантин, экономический кризис
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Комментариев (3)
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Красногвардеец1    16.07.2020, 18:31
Оценка:  -3
Красногвардеец1
Не верю!Это всё путинские фейки прямо из Кремля!Мы все богатые и счастливые.А кто в это не верит тот тролль из Ольгино,или просто россиянин,проголосовавший за"обнуление"! :-)
CCS    16.07.2020, 19:13
Оценка:  -1
CCS
Українець ніколи би не взяв собі нікнейм "Вбивця1". А ось кацап ніколи не побачить різницю між "красногвардєйцєм" і вбивцею. А ось стосовно "багатства" всіх росіян - це дійсно смішно :-)
Красногвардеец1    16.07.2020, 19:20
Оценка:  0
Красногвардеец1
Думка потрохобота з купою різних акаунтів на ставці,і за сумітництвом ворога України,всім дуже цікава.Навіть не сумнівайся. :-)
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