За время карантина украинцы почувствовали ухудшение материального положения.

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 года по сравнению с маем упал на 11,2 п. и составил 65,1 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования агентства Info Sapiens.

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Так, согласно его результатам, индекс текущего состояния стабилен и составляет 54,8. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,8 п. и составил 71,9.

Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование sapiens.com.ua

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 153,2, что на 1,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос до 183,0, что на 17,6 п. выше, чем в предыдущем месяце.

Потребительские настроения украинцев резко ухудшились - Исследование sapiens.com.ua

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до значения 142,7.

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Авторы исследования констатируют, что за время карантина украинские потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок.

“В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина“, - резюмируют авторы исследования.

Напомним, что доходы половины украинцев сократились из-за карантина.