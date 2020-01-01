Новый глава НБУ задолжал за "коммуналку" более 1,2 млн грн - СМИ

По данным издания, ОСМД приходится выбивать задолженности у семьи Кирилла Шевченко через суды.

Управляющая компания жилищного комплекса в центре Киеве “Фундуклеевский“ судится за неуплату коммунальных платежей с Кириллом и Юлией Шевченко на сумму 1,2 млн грн. Об этом сообщает The Page.

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Согласно данным издания, речь идет о назначенном накануне председателем Национального банка Украины Кирилле Шевченко и его супруге. Издание также опубликовало фрагмент выписки из реестра судебных решений.

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“Сайт “Фундуклеевского“ содержит фамилии, суммы долгов, а также решения судов по должникам. Например, в 2019 году Шевченковский райсуд Киева обязал жильцов расплатиться с ОСМД. Одно из последних решений - на сумму 1,2 млн грн. Пара также имеет долги за отопление на сумму почти 33 тыс грн“, - говорится в сообщении.

По данным издания, Шевченковский районный суд г. Киева суд обязал семью Шевченко оплатить долг. Однако Киевский апелляционный отменил это решение.

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“Сейчас ОСМД дошло до Верховного Суда. В мае 2020 года открыли кассационное производство“, - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что ЖК “Фундуклеевский“ - это элитный новострой на ул. Богдана Хмельницкого, 58-А в центре Киева. Он известен скандалом о застройке архитектурного памятника - Киевского велотрека (1913 г.).

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“На сайте ОСМД сообщается, что у должников К.Е. Шевченко и Ю.Н. площадь квартиры - 304,6 кв. м. В декларации нового главы НБУ указано, что он с 2015 года с супругой Юлией Николаевной владеет квартирой размером 304,60 “квадратов“ в Киеве“, - уточняет издание.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины своим постановлением назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.